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Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
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Макаревич оправдался за бегство из России перед Днем Победы 

Дни.ру 1 час назад
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что 9 мая не будет участвовать в шествии "Бессмертный полк" в Москве. По словам артиста, он отправляется в зарубежную поездку.
"Я уезжаю из Москвы. Поэтому в акции принимать участие не буду. Это будет не публичное мероприятие. В основном, это с работой связано. Отчасти путешествие. Я сейчас еду в Тбилиси. Оттуда я еду в Ирландию, так что я вернусь уже после праздников", — сообщил музыкант изданию НСН.
Отметим, что Андрей Макаревич не сторонник действующей российской власти. Он часто критикует решения правительства и не появляется на мероприятиях, так или иначе поддерживаемых верхами. Вероятно, его решение "сбежать" на время патриотических праздников за рубеж связано с желанием отстранится от публичности, не привлекать к своей персоне излишнее внимание.
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Напомним, что Макаревич одним из первых выступал против возможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе Крымского кризиса в 2014 году. Также музыкант некрасиво высказывался в отношении российского общества: в личном Facebook артист восхищался тем, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По мнению музыканта, в России действует "какой-то 25-й кадр", который превращает жителей страны в "злобных дебилов".
В середине апреля Макаревич на своей странице в той же соцсети раскритиковал заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Спикер в эфире телепрограммы посоветовал россиянам заваривать кору дуба и пить "Боярышник" вместо американских лекарств, которые могут попасть под российские контрсанкции.
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