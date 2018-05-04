Макаревич оправдался за «бегство» из РФ

Макаревич оправдался за бегство из России перед Днем Победы

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что 9 мая не будет участвовать в шествии "Бессмертный полк" в Москве . По словам артиста, он отправляется в зарубежную поездку.

"Я уезжаю из Москвы. Поэтому в акции принимать участие не буду. Это будет не публичное мероприятие. В основном, это с работой связано. Отчасти путешествие. Я сейчас еду в Тбилиси. Оттуда я еду в Ирландию, так что я вернусь уже после праздников", — сообщил музыкант изданию НСН.

Отметим, что Андрей Макаревич не сторонник действующей российской власти. Он часто критикует решения правительства и не появляется на мероприятиях, так или иначе поддерживаемых верхами. Вероятно, его решение "сбежать" на время патриотических праздников за рубеж связано с желанием отстранится от публичности, не привлекать к своей персоне излишнее внимание.

Напомним, что Макаревич одним из первых выступал против возможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе Крымского кризиса в 2014 году. Также музыкант некрасиво высказывался в отношении российского общества: в личном Facebook артист восхищался тем, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По мнению музыканта, в России действует "какой-то 25-й кадр", который превращает жителей страны в "злобных дебилов".