Орлова трогательно поздравила сына

Наследнику певицы, экс-солистки группы "Блестящие" исполнилось 17 лет. В честь такого события звездная мама именинника опубликовала на страницах микроблога памятное семейное фото.
С будущим мужем — бизнесменом Александром Кармановым Ольга Орлова познакомилась в 2000 году, еще будучи солисткой группы "Блестящие", забеременев от него, певица покинула коллектив, 4 мая 2001 года у нее родился сын Артем, а еще через несколько лет Ольга рассталась с отцом своего ребенка. По словам артистки, первое время ей было сложно воспитывать сына в одиночку, но со временем все наладилось.
Сына Ольга считает одним из главных подарков своей жизни, сегодня ее наследнику исполнилось 17 лет. В честь такого события Орлова опубликовала на странице в Instagram трогательное семейное фото, которое подписала так: "С днем рождения, мой взрослый ребенок! Мое плечо, моя опора и мой друг! Будь всегда здоров и счастлив! Я очень тебя люблю!", — поздравила именинника его звездная мама. В комментариях к публикации присоединились к пожеланиям и справедливо подметили, что с каждым годом Артем становится все больше похож на свою родительницу.
Кстати, сегодня праздник и в семье актрисы Анны Михалковой — ее старшему сыну исполнилось 18 лет. По уже устоявшейся традиции, знаменитость поздравила наследника посредством соцсетей, посвятив ему нежное послание.