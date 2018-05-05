Орлова трогательно поздравила сына

Наследнику певицы, экс-солистки группы "Блестящие" исполнилось 17 лет. В честь такого события звездная мама именинника опубликовала на страницах микроблога памятное семейное фото.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 4 Май 2018 в 1:01 PDT

Сына Ольга считает одним из главных подарков своей жизни, сегодня ее наследнику исполнилось 17 лет. В честь такого события Орлова опубликовала на странице в Instagram трогательное семейное фото, которое подписала так: "С днем рождения, мой взрослый ребенок! Мое плечо, моя опора и мой друг! Будь всегда здоров и счастлив! Я очень тебя люблю!", — поздравила именинника его звездная мама. В комментариях к публикации присоединились к пожеланиям и справедливо подметили, что с каждым годом Артем становится все больше похож на свою родительницу.