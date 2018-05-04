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Дакота и Соколовский погасили долг
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Рита Дакота и Влад Соколовский всего за два года погасили долг по ипотеке 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В октябре прошлого года в семье Риты Дакоты и Влада Соколовского на одного человека стало больше, у пары родилась дочь Мия. Как ранее рассказывала певица и экс-участница "Фабрики звезд" о собственном жилье они с мужем начали задумываться еще до рождения ребенка. Именно тогда и был взят кредит на пятикомнатные апартаменты в Москве. По словам Дакоты, с долгом они с Владом расквитались довольно быстро. Да, пришлось урезать кое-какие расходы, переехать в дом к родителям, чтобы не тратиться на съемное жилье и отказаться от помощи нянь, но результат того стоил. Платеж по ипотеке Рита и Влад погасили всего за два года.
«К вопросу о том, почему мы жили так, как жили. Народ писал и спрашивал, почему мы живем в обычной «однушке», например. Вот поэтому! Потом мы переехали на дачу к родителям, что позволило нам сэкономить и на аренде жилья, и на няне. Имейте ввиду, если у вас есть такие варианты, ими надо пользоваться непременно! Сейчас мы испытываем неописуемые чувства! Это офигенно! Свобода! Никаких кредитов, никаких родителей! То есть мы любим своих родителей, но хотим жить отдельно. Не будем говорить, что это за сумма. Но мы поднажали — и сумели все выплатить. Мы счастливы и всем советуем: больше работайте, закрывайте ипотеки. Теперь у нас есть своя хата в Москве!» — поделилась своим опытом знаменитость.
Добавим, что не так давно собственной квартирой в столице обзавелась и другая звездная пара — Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Сейчас супруги вместе с детьми живут за городом, но, видимо, дорога занимает слишком много времени, поэтому и было принято решение приобрести недвижимость в Москве.
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