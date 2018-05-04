Звезда «Дома-2» перенесла экстренную операцию

Участник скандального телепроекта Алексей Куприн срочно госпитализирован. Мужчину уже прооперировали, он находится в стабильном состоянии.

Алексею стало плохо прямо на съемках, ему вызвали скорую помощь. Куприна доставили в больницу. Медики выяснили, что у 29 — летнего участника гнойный аппендицит, который в любой момент может лопнуть. Врачи приняли все необходимые меры для спасения молодого мужчины.

Публикация от 🔺Алексей Купин🔺 (@aleksey_kupin) 4 Май 2018 в 5:00 PDT Куприн уже пришел в себя, в его соцсетях появились свежие публикации. Участник написал в своем Instagram: "Жизнь очень непредсказуема… не известно что нас ждет завтра … и что может случиться…"

Девушка Алексея Майя Донцова сообщила журналистам, что сейчас ее возлюбленный находится в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает.

"Я привожу Леше еду, которую ему можно, и состояние его постепенно улучшается. Так что в скором времени он вернется на Поляну, где буду за ним внимательно следить и ухаживать, потому что теперь у него жесткая диета и постельный режим", — рассказала Майя Dom2Life.ru

Отметим, что после того, как Куприн сделал Донцовой предложение, девушка ни на шаг не отходит от своего избранника. Недавно Майя исполнила специально написанную для Алексея песню, чем вызвала у него слезы умиления. "Это был лучший сюрприз! Мне очень понравилась песня и то, как Маюша ее исполнила. Любимая, ты самая лучшая! А вам понравился номер?" — написал Купин в соцсетях сразу после выступления возлюбленной.