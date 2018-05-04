Фанаты нашли живого Элвиса Пресли

Поклонники Элвиса Пресли заметили сходство умершего певца с пастором Робертом Джойсом из Арканзаса и решили, что Джойс на самом деле и есть Пресли. Об этом сообщает Express.

По мнению поклонников, пастор Боб не только напоминает Пресли внешне, но даже их голоса очень похожи — Джойс выкладывает на YouTube видео, на которых исполняет религиозные песни.

61-летний Том Меннелл, который стал поклонником Пресли в шесть лет, заявил, что для него пастор Боб — это Элвис.

«Я действительно надеюсь, что однажды он встанет и скажет, кто он на самом деле», — отметил Меннелл.

По словам Мисти Салливан, ее тетя когда-то видела Элвиса Пресли на выступлении Мемфисе, и она уверена, что Пресли и Джойс — это один и тот же человек.

Сам Джойс заверил, что он — не Элвис, но поблагодарил за сравнения, которые он счел комплиментом. «Большинство из этих людей знают, что я не Элвис, но для них это не имеет значения», — отметил он.

Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года после приема критической дозы успокоительных средств. Ему было 42 года. Сначала врачи заявили, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Позже стало известно, что остановка сердца произошла из-за передозировки медикаментов. Информации о расследовании его смерти было мало, поэтому у поклонников появилась версия, что певец инсценировал свою гибель и уехал жить в уединённое место.