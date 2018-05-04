Киркоров ответил недоброжелателям

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Киркоров отреагировал на петицию о лишении его звания народного артиста 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Россияне выступили против клипа Киркорова на песню «Цвет настроения синий».
Певец Филипп Киркоров ответил своим недоброжелателям, которые призвали лишить его звания народного артиста России за клип на песню «Цвет настроения синий».
«Пока там со мной борются и собирают подписи под «петициями против моего настроения в синем» — наше «Настроение в цвете синем» успело возглавить хит парады в главных чартах», — написал исполнитель в своем Instagram.
Он также отметил, что клип на песню пересек отметку в 15 млн просмотров.
Ранее стало известно, что россияне выступили против видео, снятого к песне Киркорова, так как оно аморально и пропагандирует курение, употребление алкоголя и распущенное поведение.
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