Киркоров раскрыл причину ненависти к Бузовой

Эстрадный певец Филипп Киркоров впервые обосновал «народную ненависть» к Ольге Бузовой. Однако перед этим поп-король российской эстрады ответил на нападки в свой адрес. В последнее время Киркорова начали критиковать за то, что он часто общается в Бузовой. Исполнителя обвиняют в том, что он старается пиариться за счёт популярности ведущей скандального реалити-шоу «Дом-2».

«Я начал симпатизировать этой девочке, когда у нее еще не было ни миллионов подписчиков, ни больших денег, — приводит слова Киркорова Собеседник. — Да, сейчас у нее все получается. Но сколько она выдерживает критики! В начале моей карьеры меня, как и ее, все ненавидели. За одну только «Зайку» знаете, сколько я выслушал негатива в свой адрес. А теперь это классика! У нас начинают ненавидеть от зависти. Я это точно знаю. Бузовой завидуют, вот и ненавидят. За два года она из воробушка, которого все пинали, превратилась в суперзвезду большого масштаба. Оля — трудяга, работает 24 часа в сутки, совершенно не жалея себя».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Апр 2018 в 4:59 PDT Член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян в разговоре с News.ru заявил, что Киркоров, защищая Бузову, совершает большую ошибку. Он также поразился тому, что певец назвал ведущую "Дома-2" трудягой.

«Трудяга. Она что, у станка пашет? Она что уголь добывает? Она приносит пользу стране? Хотя, по сути, один лицедей встал на защиту другого лицедея и в этом нет ничего удивительного. Они всегда друг за друга горой будут. Правильно он говорит, на него тоже за "Зайку" критиковали, но у него-то есть голос и талант. А у Бузовой что шикарный певческий талант открылся? Думаю, что, защищая Бузову сейчас, Киркоров делает большую ошибку, но это его выбор и его путь, который ему нужно пройти до конца, чтобы осознать его последствия», — сказал Манукян.