Хуже Queen только Bon Jovi 

Американское издание Vulture опубликовало рейтинг 214 музыкантов и групп, включенных в Зал славы рок-н-ролла. По мнению музыкальных критиков, лучшим и самым достойным представителем Зала славы стал Чак Берри , умерший в 2017 году в возрасте 90 лет. Чак Берри — пионер рок-музыки и автор самого известного рок-н-ролльного стандарта «Johnny B. Goode». Действительно, влияние Берри на современную музыку переоценить невозможно, и под его песни «Roll Over Beethoven», «Rock and Roll Music» и «You Never Can Tell» до сих пор танцует молодежь.