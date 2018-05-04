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Экс-жена Джигарханяна рассказала об интимной жизни
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Цымбалюк-Романовская призналась в отсутствии интимной жизни с Джигарханяном 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Гостьей нового выпуска ток-шоу «Пусть говорят» вновь стала Виталина Цымбалюк-Романовская. В эфире она рассказала Дмитрию Борисову, что все эти годы связывало ее со звездой советского кино Арменом Джигарханяном.
Артистка уверяет, что влюбилась в него, будучи еще совсем юной, но последние годы брака между ними не было интимных отношений, свойственных супругам. Однако и раньше, и спустя годы, признается Виталина, отсутствие физической близости не мешало ей любить актера.
«Я не считаю, что любовь и секс — это одно и то же. Для меня платонической любви тоже достаточно. Я такой человек, я так воспитана», — заявила Романовская.
Любопытно, что даже после громкого развода и многочисленных обвинений, она готова простить бывшего мужа и сделать все возможное, чтобы продлить ему жизнь.
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