Экс-жена Джигарханяна рассказала об интимной жизни

Цымбалюк-Романовская призналась в отсутствии интимной жизни с Джигарханяном

Гостьей нового выпуска ток-шоу «Пусть говорят» вновь стала Виталина Цымбалюк-Романовская. В эфире она рассказала Дмитрию Борисову , что все эти годы связывало ее со звездой советского кино Арменом Джигарханяном

Артистка уверяет, что влюбилась в него, будучи еще совсем юной, но последние годы брака между ними не было интимных отношений, свойственных супругам. Однако и раньше, и спустя годы, признается Виталина, отсутствие физической близости не мешало ей любить актера.

«Я не считаю, что любовь и секс — это одно и то же. Для меня платонической любви тоже достаточно. Я такой человек, я так воспитана», — заявила Романовская.

Любопытно, что даже после громкого развода и многочисленных обвинений, она готова простить бывшего мужа и сделать все возможное, чтобы продлить ему жизнь.