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Перед смертью Марьянов страдал от предательства
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Перед смертью Марьянов страдал от предательства 

Дни.ру 5 минут назад
Фото: Кадр из "Вышибала" (2016)
Известный дрессировщик и артист цирка Юрий Куклачев рассказал о последнем разговоре с Дмитрием Марьяновым. По словам клоуна, популярный актер страдал от предательства.
Юрий Куклачев и дмитрия Марьянов познакомились на съемках фильма "Выше радуги", которая и прославила юного актера. В передаче Андрея Малахова "Привет, Андрей!" Юрий Куклачев вспомнил о том времени. Дрессировщик поведал о том, как молодой Марьянов часто наведывался в комнату, где находились кошки, чтобы пообщаться с его четвероногими питомцами.
Куклачев отметил, что животные благотворно влияли на Марьянова — успокаивали и дарили радость и ласку. В свою очередь, Дмитрий относился к ним с нежностью и лаской.
"Во время съемок "Выше радуги" он всегда приходил и говорил: "Дядя Юра, дайте, я потискаю котенка". У него какое-то отношение к животным было удивительное, трепетное…" — вспомнил Куклачев.
В последний раз актер и дрессировщик встречались более пяти лет назад. Куклачев признался, что не узнал Марьянова. "Вдруг в театр ко мне приходит человек, я его даже не узнал. Дима запомнился мне худеньким. А вдруг входит полный мужчина! И говорит: "Дядя, Юра, это ж я!" Это было лет семь назад… Он грустный, видит, что я его не узнаю, а мы в кино вместе снимались! Он изменился на 100 процентов", — констатировал дрессировщик.
Тогда Марьянов попросился в вольер к кошкам, и Куклачев позволил ему войти. Артист явно был расстроен. "Он сел там и сказал:
"Ты знаешь, самое страшное, когда предают. Как хорошо, что вы живете в любви…" А у меня 200 кошек сейчас! Я не стал тогда его расспрашивать, что случилось…" — отметил Юрий Куклачев.
Как писали Dni.Ru, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Согласно официальной версии, 47-летний актер умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.
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