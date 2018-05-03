Жена Косби попросила не подвергать его «суду Линча»

Жена Билла Косби попросила не подвергать его «суду Линча»

Жена американского актера Билла Косби , обвиненного в сексуальных домогательствах, попросила не подвергать его осуждению без расследования обстоятельств. Такое массовое осуждение она сравнила с "линчеванием". Официальное заявление Камилл Косби опубликовано на странице ее мужа в фейсбуке.

"Невинный человек был признан виновным на основе бездумного, безусловного, неконституционного беснования, которое было растиражировано СМИ и завершилось в суде. Это не настоящее правосудие, это правосудие толпы. Эта трагедия должна быть прекращена не только для Билла Косби, но и для всей страны", — говорится в заявлении.

Камилл Косби также призвала прокурора, выдвинувшего обвинения против ее мужа, провести полное расследование обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что суд оставил Билла Косби под домашним арестом.