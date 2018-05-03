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Жена Косби попросила не подвергать его «суду Линча»
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Жена Билла Косби попросила не подвергать его «суду Линча» 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Жена американского актера Билла Косби, обвиненного в сексуальных домогательствах, попросила не подвергать его осуждению без расследования обстоятельств. Такое массовое осуждение она сравнила с "линчеванием". Официальное заявление Камилл Косби опубликовано на странице ее мужа в фейсбуке.
"Невинный человек был признан виновным на основе бездумного, безусловного, неконституционного беснования, которое было растиражировано СМИ и завершилось в суде. Это не настоящее правосудие, это правосудие толпы. Эта трагедия должна быть прекращена не только для Билла Косби, но и для всей страны", — говорится в заявлении.
Камилл Косби также призвала прокурора, выдвинувшего обвинения против ее мужа, провести полное расследование обстоятельств дела.
Ранее сообщалось, что суд оставил Билла Косби под домашним арестом.
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