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Квартира Парфенова насмешила Лебедева
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Квартира Парфенова насмешила Лебедева 

Дни.ру 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский дизайнер Артемий Лебедев написал гневный пост в адрес журналиста Леонида Парфенова. После просмотра авторской программы "Парфенон" эпатажный блогер поднял на смех интерьер квартиры бывшего телеведущего.
ura.ru
Лебедев известен своими резкими и саркастическими высказываниями на волнующие его темы. Очередным предметом его критики стала квартира известного журналиста Леонида Парфенова, которую тот "засветил" в очередном выпуске своего шоу на YouTube.
Чувства дизайнера оскорбило полное отсутствие вкуса у такого уважаемого им человека, который снимает "видосики" для "Ютуба".
"Дело в том, что даже у самых прогрессивных, умных, талантливых людей есть одна большая проблема — у них нет вкуса. Вроде, должен быть, но его нет напрочь", — возмутился Лебедев после просмотра авторской программы Парфенова.
Внешний вид кухни дизайнер охарактеризовал как "максимально безвкусный интерьер", передает Ura.ru. В особенности ему не понравился цвет стен "и омерзительная ткань на окне". Но самые лестные слова Лебедев посвятил "нелепейшему ретро-телефону" и стоящему на полу цветку, который он окрестил "мечтой советской консьержки".
Также скандального блогера не оставили равнодушным стеклянные полки Парфенова, которые он посчитал самыми некрасивыми в мире. Лебедев резюмировал свою критику тем, что сравнил квартиру журналиста с домом учителя химии из Махачкалы. Дизайнер отметил, что у его нотариуса интерьер оформлен в сто раз более изящно, чем "это недоразумение".
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