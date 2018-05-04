Ещё
Дудь поиздевался над беседой Машкова с журналистом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дудь поиздевался над высокопарной беседой Машкова с журналистом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Журналист Юрий Дудь обратил внимание на беседу ведущего телеканала «Культура» Владислава Флярковского с актером и новым художественным руководителя московского театра-студии «Табакерка» Владимира Машкова. Свои мысли по поводу интервью Дудь опубликовал в Twitter.
Разговор состоялся на «Культуре» в начале апреля, в сети на него обратили внимание только сейчас. Поиронизировала над беседой и Ксения Собчак.
Судя по комментариям, смех Дудя и Собчак вызвало непрофессиональное поведение обоих героев видеоролика во время разговора о новой должности Машкова. По мнению пользователей, интервьюер постоянно нахваливал собеседника, используя при этом театральные интонации. Актер же отвечал не менее пафосно и еще более экспрессивно, как будто стоял на сцене театра.
Коллеги Фларковского заявили, что посмотрели «лучшее интервью» в истории жанра. Юрий Дудь посоветовал всем журналистам «уходить из профессии», так как более профессионально уже не сможет сделать ни один работник СМИ.
Некоторые подписчики Дудя поддержали шутку: они подтвердили, что вышедшее интервью — потолок журналистики. Другие же не разглядели сарказм в высказывании блогера. «Испанский стыд», — охарактеризовал увиденное один из комментаторов.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки отказывают россиянам по-новому69
Москву ждет «второе пришествие»11
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали224
Скрипаля отравили полной рюмкой105
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub13
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
00:29
Пакистанский мистер Бин рассмешил соцсети
В мире
01:25
Москву ждет «второе пришествие»
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение