Бородина укатила отдыхать без мужа

Бородина укатила отдыхать в Дубай без мужа

Фотоотчетами со своего отдыха Ксения с удовольствием делится у себя в профиле. Кроме купания в море и солнечных ванн, звездная мама не забыла и о развлечениях для своих детей. Теледива выложила ряд снимков и рассказала, что повела своих дочерей в фешенебельный детский развлекательный центр, где каждый ребенок может найти занятие по своему вкусу.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 3 Май 2018 в 4:34 PDT

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 3 Май 2018 в 4:34 PDT

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 1 Май 2018 в 5:06 PDT

На одном из фото Ксения стоит на фоне знаменитого героя мультфильмов Шрека и его детенышей. В комментарии к снимку Бородина шутливо написала, что ее супруг всегда знал, что у нее есть еще одна семья.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 2 Май 2018 в 2:40 PDT

Теледива также поделилась впечатлениями о парке развлечений. Она с сожалением заметила, что из-за жары они не попали в «ЛегоЛэнд», но зато вечером побывали в гостях у Смурфиков, покатались на всех аттракционах и посетили все магазины. «Дети довольны, мамы счастливы», — цитирует Ксению сайт Dni.ru.