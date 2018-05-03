Бородина укатила отдыхать без мужа

Майские праздники отличная возможность вырваться на отдых в теплые страны из душного мегаполиса. Не упустила этот шанс и Ксения Бородина. Теледива этой весной в качестве места отдыха выбрала столицу Объединенных Арабских Эмиратов Дубай, куда отправилась девичьей компанией — со своими двумя дочками Марусей и Теей. А вот глава семейства Курбан Омаров остался дома заниматься делами.
Фотоотчетами со своего отдыха Ксения с удовольствием делится у себя в профиле. Кроме купания в море и солнечных ванн, звездная мама не забыла и о развлечениях для своих детей. Теледива выложила ряд снимков и рассказала, что повела своих дочерей в фешенебельный детский развлекательный центр, где каждый ребенок может найти занятие по своему вкусу.
На одном из фото Ксения стоит на фоне знаменитого героя мультфильмов Шрека и его детенышей. В комментарии к снимку Бородина шутливо написала, что ее супруг всегда знал, что у нее есть еще одна семья.
Теледива также поделилась впечатлениями о парке развлечений. Она с сожалением заметила, что из-за жары они не попали в «ЛегоЛэнд», но зато вечером побывали в гостях у Смурфиков, покатались на всех аттракционах и посетили все магазины. «Дети довольны, мамы счастливы», — цитирует Ксению сайт Dni.ru.