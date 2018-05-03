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Раскрыты подробности самоубийства Avicii
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Раскрыты подробности самоубийства диджея Avicii 

Lenta.ru 1 час назад
Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, скончался из-за обильной потери крови в результате суицида. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на осведомленные источники.
Собеседники портала разошлись в показаниях о том, каким образом музыкант покончил с собой. Отмечается, что он ушел из жизни в одиночестве в номере отеля в Омане.
26 апреля СМИ заявили, что причиной смерти Avicii мог стать суицид, узнав о прощальной записке диджея. О ней рассказали родственники артиста. «Когда он перестал гастролировать, он хотел обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего — музыкой. Он действительно боролся с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать», — поведали представители семьи Берглинга.
Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.
Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.
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