Немецкие врачи спасают ребенка Елены Воробей

15-летняя дочь Елены Воробей София попала в больницу. Артистка уверена, что все будет хорошо, встревоженные поклонники пожелали девушке скорейшего выздоровления.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Воробей опубликовала фотографию, на которой запечатлела табличку в больнице с именем своей дочери Софии Лебенбаум. "Доченька моя, держись🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Все будет хорошо, я знаю, я верю!" — написала Елена Воробей.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 8 Мар 2018 в 12:41 PST Многочисленные подписчики немедленно перепугались и завалили артистку вопросами, что случилось с 15-летней наследницей артистки. Однако Елена предпочла не раскрывать подробностей случившегося. Зато подписчики выяснили профиль клиники. "Медицинские приоритеты данной клиники: центр эпилепсии, сосудистая хирургия, хирургия кисти, кардиохирургия и центр сердца, детская ортопедия, нейрохирургия и неврология, хирургия позвоночника и спинальный центр", — компетентно сообщила одна пользовательница Сети.

Другая подписчица рассказала: "Это клиника у нас в германие! В баварии! нерохирургия и ортопеды… и все такое! Леночка удачиивам и вашей дочки! Представляю как вам страшно…Но все будет хорошо!❤💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.).

Елена Воробей ответила всем неравнодушным. "Спасибо, дорогие, за поддержку! Поверьте, это очень нужно нам", — поблагодарила взволнованная артистка. Напомним, София появилась на свет как плод любви Елены Воробей и бизнесмена Игоря Константиновича. На тот момент он был женат, однако от ребенка не отказался и даже помогал артистке. В 2016 году отец Софии умер. Говорят, что Константинович получил серьезную травму, упав с крыши, когда чистил ливневку. На протяжении нескольких месяцев медики старались спасти ему жизнь, однако все было тщетно.