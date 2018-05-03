Елена Воробей рассказала о состоянии дочери

Пародистка Елена Воробей на своей странице в Instagram рассказала об операции, которую пришлось сделать ее дочери Софии в Германии.

По словам артистки, в Москве они обращались в детскую клинику, где девочке поставили «серьёзный сколиоз». Однако когда они обратились в ту же больницу за освобождением от физкультуры, врачи сказали, что «проблемы уже нет».

Полгода назад у дочери Воробей появились «страшные боли», ей было больно спать, боль причиняли любые физические нагрузки, и стало тяжело дышать.

«Я решила, что испытывать судьбу во второй раз я не хочу, и отвезла Соню к немецким специалистам», — сказала Воробей.

Германии медики посоветовали не откладывать операцию, так как «ситуация ухудшалась практически каждый месяц».

«Сделали операцию, поставили 20 шурупов и две спицы в спину, и Сонечка идет на поправку», — заключила артистка.

Два дня назад Воробей рассказала, что с ее дочерью в больнице находится почти вся семья — сестра артистки, тетя и дедушка. Она отметила, что девочка «чувствует себя немножко лучше»: «уже садилась, правда ещё самостоятельно она это делать не может».

До этого артистка опубликовала фотографию своей дочери в больничной палате и поблагодарила врачей и людей, которые ее поддерживали.