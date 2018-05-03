Пугачева распекла изменившегося Киркорова

Пугачева отчитала Киркорова

«Хоть бы спросил! Ну что за дела, Филя?» — процитировал он Народную артистку СССР.

По словам Садальского, Примадонна позвонила Киркорову и спросила, почему он не пригласил ее принять участие в съемках. Что певец ответил на это, актер не сообщил, но отметил, что и сам бы не отказался поучаствовать в съемках.

«По-хулигански сделано и здорово. Поздравляю!» — написал он.

В минувшую пятницу Филипп Киркоров представил на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» видео на песню «Цвет настроения синий». В клипе Киркоров в длинном черном парике, пародируя рэпера Ивана Дремина, выступающего под псевдонимом Face, играет модного подростка, который много курит, пьет и хулиганит.