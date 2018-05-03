Ещё
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева отчитала Киркорова 

Рамблер 2 часа назад
Певица Алла Пугачева «с удовольствием» сыграла бы в клипе коллеги и бывшего мужа Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий». Об этом на своей странице в соцсети Instagram заявил актер Станислав Садальский.
«Хоть бы спросил! Ну что за дела, Филя?» — процитировал он Народную артистку СССР.
По словам Садальского, Примадонна позвонила Киркорову и спросила, почему он не пригласил ее принять участие в съемках. Что певец ответил на это, актер не сообщил, но отметил, что и сам бы не отказался поучаствовать в съемках.
«По-хулигански сделано и здорово. Поздравляю!» — написал он.
В минувшую пятницу Филипп Киркоров представил на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» видео на песню «Цвет настроения синий». В клипе Киркоров в длинном черном парике, пародируя рэпера Ивана Дремина, выступающего под псевдонимом Face, играет модного подростка, который много курит, пьет и хулиганит.
В съемках приняли участие множество российских знаменитостей, в том числе певцы Николай Басков и Григорий Лепс, продюсер Яна Рудковская, певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова, телеведущий Иван Ургант, а также рэперы Тимати и Гнойный. В конце видео появляется похожая на Пугачеву женщина, стоящая спиной к камере, однако клип заканчивается до того как она успевает обернуться.
Комментарии9  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы48
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов110
В Сирии разбился российский истребитель595
Полномочия Медведева передадут Кудрину984
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка120
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение