Названа худшая рок-группа в истории

Поп-культурное приложение американского журнала New York назвало группу Bon Jovi худшей в истории рок-н-ролла.

Рейтинг составили сотрудники сайта Vulture, который, согласно популярному и авторитетному интернет-рейтингу SimilarWeb, занимает 4953-е место по популярности в мире и 1380-е — в США

По мнению журналистов издания, проанализировавших список членов Зала славы рок-н-ролла, Bon Jovi — не рокеры, а парни, которые играют в фильме о рок-н-ролле. Члены группы озаботились лишь созданием своих «опасных стрижек» и образа «беззубого бунтарства», а на деле же за 35-летнюю карьеру сочинили лишь один хит.

Лучшим рокером в истории авторы рейтинга назвали скончавшегося чуть более года назад Чака Берри. Второе место досталось легендарным Beatles, а третье — нобелевскому лауреату по литературе Бобу Дилану