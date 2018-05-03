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Названа худшая рок-группа в истории
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Названа худшая рок-группа в истории 

Рамблер 5 часов назад
Поп-культурное приложение американского журнала New York назвало группу Bon Jovi худшей в истории рок-н-ролла.
Рейтинг составили сотрудники сайта Vulture, который, согласно популярному и авторитетному интернет-рейтингу SimilarWeb, занимает 4953-е место по популярности в мире и 1380-е — в США.
По мнению журналистов издания, проанализировавших список членов Зала славы рок-н-ролла, Bon Jovi — не рокеры, а парни, которые играют в фильме о рок-н-ролле. Члены группы озаботились лишь созданием своих «опасных стрижек» и образа «беззубого бунтарства», а на деле же за 35-летнюю карьеру сочинили лишь один хит.
Лучшим рокером в истории авторы рейтинга назвали скончавшегося чуть более года назад Чака Берри. Второе место досталось легендарным Beatles, а третье — нобелевскому лауреату по литературе Бобу Дилану.
Bon Jovi были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году. В настоящее в группе играют Джон Бон Джови, Дэвид Брайан, Тико Торрес, Хью Макдональд и Фил Икс.
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