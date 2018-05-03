Ещё
Фанаты дали совет Терешиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тане Терешиной посоветовали усыпить питомца 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Певица поделилась с поклонниками переживаниями о состоянии своей любимой собаки. Звездный питомец находится в солидном возрасте для миниатюрных пород — 16 лет. Тем не менее, Таня ведет борьбу за каждый день жизни преданного члена семьи. По словам девушки, песик по кличке Аларик очень слаб, обладает маленькой мышечной массой и плохо держится на лапках.
Терешина сообщила, что оставляла питомца в ветеринарной клинике на два дня. Собака провела пару дней в кислородной камере. Неизвестно, стал ли Аларик чувствовать себя лучше. Таня добавила, что организовала безопасное пространство для питомца в своем доме, выделив для этого специальный уголок. Раньше собака падала на плитке и даже умудрилась разбить голову.
Певица пояснила причину такой привязанности к Аларику. Питомец провел с ней много сложных лет, постоянно путешествовал вместе с Таней во время гастролей, летал на самолете, участвовал в фотосессиях. По словам звезды, она сохранила прежнюю любовь по отношению к постаревшему песику.
Одни поклонники пожелали собаке здоровья, другие порекомендовали Терешиной поступить более разумно: «Татьяна, отпустите его. Ведь он уже просто живёт в мучениях. Дальше лучше не будет, пусть у него и у вас останутся лучшие воспоминания…»
Russianshowbiz.info: последние новости
Волочкова сняла номер для шпагатов Дмитрий Шепелев устал от праздников Настасью Самбурскую жестоко избили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США372
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе299
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы103
ЦБ резко повысил курс доллара83
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка130
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение