Борисовой разрешили встретиться с дочерью

Экс-муж Даны Борисовой разрешил дочери встретиться с ней

Майские праздники телеведущая провела со своей наследницей. Бывший супруг Даны Борисовой отпустил их общую дочь Полину к маме. Минувшие выходные стали по-настоящему счастливыми для знаменитости.

Около трех лет назад Дана Борисова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко, но их брак продлился лишь несколько месяцев. Позже телеведущая жила в гражданском браке с Максимом Аксеновым , которому подарила дочь Полину. После того, как год назад она оказалась в реабилитационном центре в Таиланде , звезда пытается наладить личную жизнь, а также больше времени проводить с наследницей, но экс-супруг часто не даем им общаться.

На днях Максим разрешил Полине увидеться с ее мамой. Майские праздники Дана провела вместе со своей дочерью. Они гуляли по парку и ели сладкую вату. Телеведущая поделилась фотографиями, на которых она запечатлена с малышкой на природе. "И ВСЕ ТАКИ, МЫ ВМЕСТЕ. 4-ый день гуляем, кино, театр, парки, Якитория", — написала Борисова. Для нее минувшие выходные стали по-настоящему счастливыми, так как в последний раз она виделась с дочерью в марте.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) 2 Май 2018 в 4:44 PDT

Поклонники были рады тому, что Дане удалось провести время с малышкой. Напомним, что теперь наследница телеведущей живет со своим отцом. Звезда уже не употребляет запрещенные вещества, но общаться с ребенком может только во время редких встреч. С отцом девочки она и вовсе разговаривает только через суд. Ранее Максим потребовал с Борисовой алименты на содержание Полины, а теперь телеведущая пытается вернуть себе дочь.