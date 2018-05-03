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Борисовой разрешили встретиться с дочерью
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Экс-муж Даны Борисовой разрешил дочери встретиться с ней 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Майские праздники телеведущая провела со своей наследницей. Бывший супруг Даны Борисовой отпустил их общую дочь Полину к маме. Минувшие выходные стали по-настоящему счастливыми для знаменитости.
Около трех лет назад Дана Борисова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко, но их брак продлился лишь несколько месяцев. Позже телеведущая жила в гражданском браке с Максимом Аксеновым, которому подарила дочь Полину. После того, как год назад она оказалась в реабилитационном центре в Таиланде, звезда пытается наладить личную жизнь, а также больше времени проводить с наследницей, но экс-супруг часто не даем им общаться.
На днях Максим разрешил Полине увидеться с ее мамой. Майские праздники Дана провела вместе со своей дочерью. Они гуляли по парку и ели сладкую вату. Телеведущая поделилась фотографиями, на которых она запечатлена с малышкой на природе. "И ВСЕ ТАКИ, МЫ ВМЕСТЕ. 4-ый день гуляем, кино, театр, парки, Якитория", — написала Борисова. Для нее минувшие выходные стали по-настоящему счастливыми, так как в последний раз она виделась с дочерью в марте.
Поклонники были рады тому, что Дане удалось провести время с малышкой. Напомним, что теперь наследница телеведущей живет со своим отцом. Звезда уже не употребляет запрещенные вещества, но общаться с ребенком может только во время редких встреч. С отцом девочки она и вовсе разговаривает только через суд. Ранее Максим потребовал с Борисовой алименты на содержание Полины, а теперь телеведущая пытается вернуть себе дочь.
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