Гузеева жестко ответила поклоннице

«Хамства не потерплю»: Гузеева жестко ответила на критику поклонницы

Телеведущая на днях улетела в Париж, где провела время с дочерью. Лариса Гузеева поделилась новым фото, которое не оценила одна из ее подписчиц. Однако артистка вскоре достаточно грубо ответила на негативный комментарий поклонницы.

Лариса Гузеева активно пользуется соцсетями. Там она с удовольствием поздравляет родных с днем рождения или делится с поклонниками архивными снимками. Так недавно телеведущая показала редкие кадры, на которых она запечатлена в молодости еще с маленьким сыном. Позже артистка вспомнила о том, как жила в 90-х годах. Она не стала скрывать, что это было для нее не простое время.

На майские праздники Гузеева отправилась в Париж. Там она проводит время с дочерью. Телеведущая не удержалась и опубликовала новое фото, на котором позирует на фоне Триумфальной арки. "Париж. 1 мая. Вечер. Всем привет и много счастья!", — написала она. Поклонники восхитились снимком. Многим понравился естественный внешний вид знаменитости. В кадре она запечатлена без косметики и в удобной повседневной одежде.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 1 Май 2018 в 1:00 PDT

Однако не всем понравился снимок Ларисы. Одна из подписчиц раскритиковала фото: "Жуткая какая-то фотка. Чего она руками–то делает?". Телеведущая всегда старалась быть откровенной с подписчиками и часто эмоционально высказывается. Вот и на этот раз она не стала молчать. "Она руками посылает тебя глубоко в ж…", — жестко ответила Гузеева. Сотни поклонников поддержали ее, но некоторые были возмущены грубостью телеведущей. "Восхищений не жду, хамства не потерплю!", — позже ответила она всем недоброжелателям.