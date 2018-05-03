Ещё
Названа причина смерти Мулермана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
В Лондоне в толпе прогремел взрыв

Названа причина смерти певца Вадима Мулермана в США 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В Нью-Йорке в возрасте 79 лет ушел из жизни известный советский эстрадный певец Вадим Мулерман, передает РИА Новости. О произошедшем на своей странице в Facebook сообщила его подруга, певица Нина Бродская. Народный артист РСФСР умер ночью в госпитале. Врачи смогли поставить ему точный диагноз только за неделю до смерти. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что певец боролся с онкологией. Она и стала причиной его смерти.
Мулерман получил народную известность в СССР в 1960-х годах. Он первым исполнил такие известные песни, как "Лада" Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, "Трус не играет в хоккей" Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, "Как хорошо быть генералом" Вадима Гамалии и Михаила Танича.
Дни.ру: последние новости
Россияне требуют лишить Киркорова звания Народного артиста Андрей Малахов заставил Катю Семенову плакать перед камерами Украинская певица пригрозила Летучей компроматом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому21
Абрамович предстал перед швейцарским судом78
РФ объяснила отказ от встречи с британцами150
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США489
«Они обречены»126
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
00:26
Трампономика: плохое время для рубля
Экономика Статьи
05:30
Кудрин вернется во власть
Политика
00:37
«Приморским партизанам» вынесли приговор
Криминал
02:49
Крым совершил рывок вперед
Экономика Статьи
02:51
РФ объяснила отказ от встречи с британцами
Политика
01:09
Абрамович предстал перед швейцарским судом
Компании Происшествия
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение