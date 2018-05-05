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Церемония прощания с Мулерманом прошла в Нью‐Йорке
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Скончался Марат Мусин
Скончался Марат Мусин

Церемония прощания с Мулерманом прошла в Нью‐Йорке 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Родственники и знакомые певца Вадима Мулермана, который скончался на 80‐м году жизни, простились с ним в американском Нью‐Йорке, сообщает телеканал "360".
По словам присутствовавшей на церемонии прощания артистки Нины Бродской, собравшиеся люди принесли много цветов.
"Проститься пришли близкие Вадима, родственники, те, кто знал его. Конечно, была жена Светлана, но дочерей я не заметила", — сказала Нина Бродская.
Во время церемонии пришедшим показывали снимки и видеозаписи с разными песнями в исполнении ушедшего из жизни певца.
Согласно последней воле Мулермана, его похоронят на родине в Харькове рядом с родителями и братом. Тело исполнителя кремируют.
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