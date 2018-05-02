Жуков рассказал об уходе со сцены

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков , в отличие от многих других звезд, блиставших в 1990-е и 2000-е, отлично чувствует себя и в современных условиях. Тем не менее, он не исключает, что рано или поздно ему придется покинуть сцену. На это у певца есть две главные причины.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 20 Ноя 2017 в 9:59 PST Хиты группы "Руки Вверх!" зажигали школьные дискотеки и звучали из всех динамиков в России еще на рубеже тысячелетий. Спустя более чем два десятка лет об этих песнях вспоминают с теплотой, а Сергей Жуков не стал зацикливаться на прошлом и регулярно радует поклонников по-прежнему зажигательными новинками.

Тем не менее, артист не исключает, что рано или поздно ему придется покинуть сцену. Он назвал две причины, которые могут подтолкнуть его к этому решению. Он признался, что решит прекратить свои выступления, когда уже не сможет танцевать под песню "Крошка моя".

"Либо если дети скажут: папа, ты всегда занят, и мы редко видимся", — цитирует StarHit Сергея Жукова.

К детям у певца особенно трогательное отношение. Он рассказал, что даже плакал, когда смотрел на них.

"Понимаю, что просто обожаю их, и не могу поверить, что жизнь наградила меня таким счастьем", — откровенно поведал лидер "Руки Вверх!".

Он добавил, что хотел бы научить сыновей оставаться мужчинами в любой ситуации. Дочерей же он, по собственному признанию, старается радовать каждый день и не хочет, чтобы они в чем-то нуждались.

Также Сергей Жуков рассказал, почему он принял решение перебраться с семьей за город.