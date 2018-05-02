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Летучей угрожают компроматом
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Экс-ведущая «Ревизорро» пригрозила Летучей компроматом 

Рамблер 51 минуту назад
Экс-ведущая программы "Ревизорро" Ольга Романовская заявила о наличии у неё компромата на Елену Летучую, сообщает Life.ru. Кроме того, покинуть программу Романовской пришлось именно из-за Летучей, потому что она «просто превратила работу в ад».
Украинская певица отметила, что программа "Ревизорро" создана по образу и подобию шоу Ольги Фреймут, а Летучая не имеет никакого отношения к продюсированию.
Также Романовская добавила, что с ее приходом рейтинги программы поднимались до 7, тогда как максимум передач Летучей составлял три с половиной или четыре балла.
Напомним, Летучая заявила о своём уходе из программы "Ревизорро" в ноябре прошлого года. По её словам, она четыре года работала на износ и захотела передышки. Кроме того, Летучая обвинила команду шоу в сливе информации о грядущих проверках в московских ресторанах, что сводило на нет все условия для работы. Между тем, была озвучена и другая причина ухода Летучей: неназванные источники утверждали о ее испорченных отношениях с командой и руководством канала.
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