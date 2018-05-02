Летучей угрожают компроматом

Экс-ведущая «Ревизорро» пригрозила Летучей компроматом

Экс-ведущая программы "Ревизорро" Ольга Романовская заявила о наличии у неё компромата на Елену Летучую , сообщает Life.ru. Кроме того, покинуть программу Романовской пришлось именно из-за Летучей, потому что она «просто превратила работу в ад».

Украинская певица отметила, что программа "Ревизорро" создана по образу и подобию шоу Ольги Фреймут , а Летучая не имеет никакого отношения к продюсированию.

Также Романовская добавила, что с ее приходом рейтинги программы поднимались до 7, тогда как максимум передач Летучей составлял три с половиной или четыре балла.

Напомним, Летучая заявила о своём уходе из программы "Ревизорро" в ноябре прошлого года. По её словам, она четыре года работала на износ и захотела передышки. Кроме того, Летучая обвинила команду шоу в сливе информации о грядущих проверках в московских ресторанах, что сводило на нет все условия для работы. Между тем, была озвучена и другая причина ухода Летучей: неназванные источники утверждали о ее испорченных отношениях с командой и руководством канала.