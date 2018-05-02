Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном

В эфире радио "Комсомольская правда" бывшая жена актера Армена Джигарханяна изложила свою версию произошедшего в семье перед скандальным разводом, а также рассказала, какую роль в случившемся сыграла Элина Мазур , которая сперва выступала на стороне украинской пианистки, а затем переметнулась в противоположный лагерь. Виталина Цымбалюк-Романовская утверждает, что была готова отдать все, лишь бы вернуть возлюбленного.

Виталина Цымбалюк-Романовская подтвердила правдивость слухов о том. что она заплатила Элине Мазур три миллиона рублей.

"Я вижу эту историю так: у меня украли мужа. Элина обещала спасти мой брак. Я поверила ей", — рассказала бывшая пассия Армена Джигарханяна.

"В самый тяжелый момент со мной, к сожалению, оказалась рядом Элина, которая пообещала, что вернет мне мужа. Я готова была отдать ей все", — добавила она.

Экс-супруга актера отметила, что другие люди отказались ей помогать, сославшись на то, что это семейный конфликт. Однако пианистка до сих пор не верит, что дело в межличностных отношениях.

"Если бы Армен Борисович захотел со мной развестись, сообщил мне об этом дома за ужином", — уверена она.

Как бы то ни было, Виталина Цымбалюк-Романовская, как она сама утверждает, передала Элине Мазур деньги.

"Честно скажу — не жалею об этом. По крайней мере я сделала все, что могла", — подчеркнула Цымбалюк-Романовская.

По ее словам, до скандального расставания они с Арменом Джигарханяном задумывались о рождении ребенка.

"Нужно было выделить время для того, чтобы этим заняться. Мы просто не успели", — пожаловалась пианистка.

Она также призналась, что возрастные изменения Джигарханяна давали о себе знать.

"Моей задачей было, чтобы он оставался в памяти зрителей таким, каким они привыкли видеть его на экране. Поэтому то, какой он в быту, я не рассказывала. Армен Борисович с возрастом менялся не в лучшую сторону", — призналась Виталина Цымбалюк-Романовская.

По ее словам, актеру внушили, что молодая жена ему не верна.