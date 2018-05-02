Татьяна Котова обнажила грудь

Таким необычным способом певица решила поздравить своих подписчиков с праздником. На фото, Котова в ярко-красной легкой юбке стоит около дерева, которое прикрывает ее грудь. "В Москве наступил май и настоящая весна. Пусть для всех нас он будет ласковым, нежным, добрым, легким, ярким, светлым и тёплым! А у меня на него большие планы и насыщенная программа!" — поделилась артистка.

Татьяна отметила, что в скором времени она начнет делиться со своими подписчиками интересными новостями, а пока поздравляет с первомаем и желает ярких праздников. Читатели поблагодарили девушку за красивое фото и в шутку сказали, что "такой май" должен длиться вечно. Кроме того, подписчики восхитились формами певицы и сказали, что она является одной из самых красивых и притягательных артисток российской эстрады.