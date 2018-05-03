Как перестать праздновать и начать жить (майская версия)

Майских праздников мы ждем едва ли не больше, чем новогодних, потому что даже если вы и не уехали в отпуск, то уж наверняка выбрались на дачу или на шашлыки, прошлись по ресторанам и успели оценить все летние предложения барменов и шефов. Ну и просто предавались приятному ничегонеделанию. Во всяком случае, мы на это очень надеемся, потому что сами мы ровно так же и поступили. И теперь и нам, и вам нужен действенный план по возвращению к нормальной жизни. Вот он.

Не ругайте себя

Мы не знаем, допускали вы маленькие вольности или ушли в полномасштабный загул без спорта и ограничений в питании, но точно знаем, что корить себя не стоит. Если постоянно держать себя в строгих рамках, то рано или поздно ваша воля ослабнет и срывы будут случаться все чаще. Между прочим, научно доказано, что волю, как и мышцы, не стоит перекачивать. А еще что она устает — да, да, не смейтесь. Разве вы сами не замечали, что утром вы полны решимости начать новую жизнь, а уже к вечеру волевые усилия даются вам все более непросто — сложнее отказать себе в сытном ужине и выгнать себя на спорт (именно поэтому большинство занимается спортом утром). В общем, будем считать, что вы дали себе заслуженную передышку, даже если весы показывают на один или несколько килограммов больше, чем до праздников.

Откажитесь от строгих запретов

Многие, обнаружив прибавку на весах, начинают себя буквально пытать голодом. Разгрузочные дни, резкое ограничение калорийности рациона, полный отказ от углеводов. Спокойнее! Планомерное возвращение к нормальному питанию пройдет легче, к тому же закона «x2» никто еще не отменял. Все килограммы, которые вы сбросите резко и нездоровым образом, возвращаются в двойном объеме в течение года в 90% случаев. А удерживать экстремально скинутый вес больше трех лет не удается в 95%. Хотите попасть в счастливые 5 процентов — обойдитесь без крайностей. Снижайте калораж до нормального в течение недели, откажитесь сначала от послеобеденного десерта или калорийного перекуса, потом введите больше овощей (в каждый прием пищи!), вернитесь к нормальным завтракам: каша или омлет вместо круассана с джемом — это существенная экономия калорий. Так, уже через недельку вы безболезненно вернетесь к нормальному питанию и не будете чувствовать себя лишенной и обездоленной.

Отступите на шаг назад на тренировках

Если вы занимаетесь систематически, то постепенно дошли до своего максимального (на данный период) уровня нагрузки. Снизьте ее немного, пусть даже первые тренировки покажутся вам слишком легкими, зато возвращаться к спортивному режиму будет приятно. Даже если вы предпочитаете силовые тренировки всем другим видам, введите больше кардио — лишние полчаса на беговой дорожке, плавание, бокс, танцы помогут вам потратить запасенное непосильным трудом на праздниках. А уже после можно опять шлифовать рельеф и подкачивать все, что требуется подкачать.

Поощряйте себя

Мы все любим, когда нас хвалят. Даже если вы сильная, независимая и непробиваемо уверенная в себе, все равно вы в глубине души хотите, чтобы ваши достижения признавали. Доброе слово-то, как известно, и кошке приятно. Что уж говорить о том, кто прикладывает немало усилий, чтобы остаться в роскошной форме. Начните для начала самостоятельно себя хвалить. Да, прямо вслух: «Смотри, какая ты молодец, сегодня все сделала правильно! Вот, умница, и первые отвесы появились». За каждое достижение говорите себе спасибо, а за видимые результаты не забывайте награждать — поход в кино, новые джинсы (на размер меньше, между прочим). Да, вы сто раз об этом читали, но это все еще работает. Без дураков!

Подкрепляйте мотивацию

Вспомните, зачем вы в январе купили абонемент на спорт и на долгих пять месяцев отказались от сахара. Правильно, чтобы на летних фотках выглядеть богиней. А лето — оно уже буквально завтра. Найдите лучшие свои фотографии, достаньте эталонные джинсы и почаще их примеряйте, подпишитесь в Instagram на все вдохновляющие профили и не отступайте. Ваша идеальная форма уже не за горами!