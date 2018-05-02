Канье Уэст откачал жир и пристрастился к наркотикам

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что пристрастился к опиоидным обезболивающим после того, как ему сделали операцию по удалению лишнего жира. Об этом музыкант рассказал в интервью TMZ.

Уэст уточнил, что липосакцию ему сделали незадолго до выхода альбома The Life of Pablo (официальный релиз состоялся в феврале 2016 года). По словам рэпера, он принял решение сделать операцию, так как не хотел выглядеть толстым.

Музыкант сказал, что опиоидные обезболивающие ему прописали врачи. Он отмечает, что сначала принимал по две таблетки в день, однако впоследствии дошел до семи штук. Опиоидная зависимость привела к госпитализации рэпера в ноябре 2016 года посреди концертного турне в поддержку The Life of Pablo.

Уэст подчеркнул, что множество жителей США испытывают зависимость от подобных препаратов.