Охранники Джонни Деппа подали на него в суд

Джонни Депп назван ответчиком в иске, который подали против популярного голливудского актера два его бывших телохранителя. Как сообщает издание TMZ, охранники обвинили Деппа в создании несовместимых с обычной практикой условий труда и потребовали погасить большую задолженность по зарплате.

В частности, истцы утверждают, что им приходилось заниматься перевозкой нелегальными наркотическими препаратами, заботиться о членах его команды, находящихся в невменяемом состоянии, сидеть с детьми, а главное, — защищать Джонни Деппа… от него самого, точнее его вредных привычек.

Например, они утверждают, что однажды им доводилось прикрывать актера в ночном клубе, так как на его лице и одежде были следы "запрещенного вещества" и другие посетители могли заметить его состояние.

Также Депп не платил им за внеплановую работу и даже не давал перерыва на обед. Сумма, которую охранники попытаются отсудить у бывшего работодателя, пока не уточняется.

Напомним, что сам Джонни Депп судится со своими менеджерами, которых он обвинил в неправильном управлении его активами и потребовал от них 25 миллионов долларов. Те в свою очередь утверждают, что неконтролируемые расходы стали причиной его значительных финансовых потерь.