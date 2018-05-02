Летучая проклинает «Ревизорро»

В интернет-программе «ReBro» ресторатора Дмитрия Левицкого Елена Летучая выдала ряд претензий к проекту, который сделал ее знаменитой. «Ревизорро!» она не ведет второй год, а покоя у девушки нет.

— Я не принимаю конфликты, — заверила Летучая. — Но четыре года вынуждена была находиться в стрессе. И до сих пор я не могу восстановиться. Самое ужасное, что нас просили разгонять скандалы, потому что программа набирала обороты.

Летучая вспомнила, как испытывала страх и смятение, когда ей приходилось «постоянно говорить без сценария» и заучивать талмуды медико-биологических требований и санитарных норм качества продуктов.

Одна из ключевых претензий Елены — монтаж, по ее словам, искажавший реальную картину работы ресторана. Дескать, Летучая билась за улучшение качества обслуживания, а ею жестоко манипулировали в угоду рейтингу. Якобы в некоторых выпусках появлялись детали, которых не было в реальности, — например, ползающих насекомых могли вклеить в сюжет.

— Отснятый материал отправлялся монтажерам, — пояснила Летучая. — Они выбирали только самое г…но. Я была в ужасе! Начала бить тревогу, но контролировать это было невозможно — я все время была в командировках.

А самое главное, уверяет Летучая, на каком-то этапе некоторые рестораны были готовы к их приезду: мол, информацию о рейде им сливали сотрудники шоу. Наконец добил Елену московский сезон. Первым делом ей предложили проинспектировать пятизвездочный отель «Ритц», придя туда… с лошадью. Мол, это весело. А после ревизии ресторана на Патриарших у ведущей появилась информация, что «все куплено» и проверенное заведение подготовилось к «Ревизорро» заранее. В итоге Елена поняла, что не может работать в проекте.

От новых ведущих, которые пришли ей на смену, Летучая тоже не в восторге.

ОЛЬГА РОМАНОВСКАЯ НЕ ВДОХНОВИЛА ЛЕТУЧУЮ. ФОТО: КАНАЛ «ПЯТНИЦА!»

— Что мне ревновать к новым ведущим, если они просто убили мое шоу?! — говорит Летучая. — Была Романовская, но я вообще ее ведущей не считаю. От того, что происходило тогда, у меня волосы шевелились — все эти танцы в коротких юбках… Что касается Насти Самбурской — она актриса, а в этом шоу нельзя играть. И потом, у нее тяжелая агрессивная энергетика!

«Проблемная кожа и жиденький хвостик»

Да и Настя Самбурская оказалась слишком уж актрисой, по мнению Елены. Фото: Канал «Пятница!»

Одиозная актриса почувствовала себя задетой и посвятила Летучей почти 2000 букв в Инстаграме (приводим выдержки): «Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера. Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Все зависит от того, как сработает команда: как выставят свет, как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор, как редактор напишет красивую подводку и отводку, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой…

Потом эта ведущая стала никому не нужной, перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском (»Летучий отряд» на Первом, выходило с ноября по декабрь 2017-го. — Ред.)».

Кажется, эта драка еще не кончилась…

Что же после этих заявлений Летучей думают на «Пятнице!»?