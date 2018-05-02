Стоцкая стала жертвой обмана

Певица Анастасия Стоцкая перевела почти 140 тыс. рублей на карту мошенникам, пытаясь купить сумку и кроссовки от Louis Vuitton, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.
"Стоцкая обратилась в полицию с заявлением о том, что посредством перевода на банковскую карту частного лица оплатила покупку сумки и кроссовок Louis Vuitton стоимостью 78 тыс. рублей и 61,62 тыс. рублей соответственно. Однако после перечисления денег товары заявительнице так и не были доставлены", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общий размер ущерба составил около 140 тыс. рублей.