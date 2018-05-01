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Костюшкин в спешке покинул США
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Стас Костюшкин в спешке покинул США 

Russianshowbiz.info 21 час назад
Фото: Instagram
Певец, сидя на крылечке одного из домов Нью-Йорка, пожаловался подписчикам, что толком не успел насладиться красотами этого города. Как только он оставил семью в России, там сразу начали происходить различные неприятности.
Стас сообщил, что вынужден возвращаться к родным, поскольку там теперь все болеют и все постоянно ломается.
Поклонники поддержали звезду, заметив, что и в их семьях имеют место аналогичные ситуации: «Это как обычно! У нас, когда папа уезжает в командировку, сразу начинают болеть детки, перегорает лампа в подъезде. Это вообще как закон. Ничего не ломалось в доме, разве что по мелочи что-то. Стас, это говорит о том, что вас дома очень любят и ждут! Будьте счастливы, здоровья всем».
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