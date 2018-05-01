Джигарханян вернулся домой после госпитализации

Актер и режиссер Армен Джигарханян , в конце апреля попавший в больницу, отказался остаться под наблюдением медиков в Чазовском кардиоцентре в Москве и вернулся домой. Он не прикован к кровати и постоянно шутит, сообщают СМИ.

Джигарханян сейчас находится в квартире своей второй жены Татьяны Власовой в Староконюшенном переулке. Туда он перебрался недавно после «передряг» с третьей супругой, тоже бывшей, Виталиной Цымбалюк-Романовской, пишет « Московский комсомолец ».

По информации издания, в этот раз причиной госпитализации Джигарханяна стал «очень серьезный нервный сбой, постоянные переживания» из-за участия его бывшей жены в различных телешоу, на которых она выступает с разными заявлениями о совместной жизни супругов.

Сообщается, что здоровье Джигарханяна сначала проверили в частной клинике, а потом он провел один день в Чазовском кардиоцентре. От последующего наблюдения он отказался и захотел вернуться домой. «Хочу умереть дома», — шутит он.

По информации издания, Джигарханян не прикован к кровати, его навещают друзья и коллеги, он «постоянно шутит».

В конце апреля появились сообщения о том, что Джигарханян якобы впал в кому, однако эту информацию опровергли. Утверждалось, что он проходит восстановительную терапию в больнице.