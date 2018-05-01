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Джигарханян вернулся домой
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Джигарханян вернулся домой после госпитализации 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Актер и режиссер Армен Джигарханян, в конце апреля попавший в больницу, отказался остаться под наблюдением медиков в Чазовском кардиоцентре в Москве и вернулся домой. Он не прикован к кровати и постоянно шутит, сообщают СМИ.
Джигарханян сейчас находится в квартире своей второй жены Татьяны Власовой в Староконюшенном переулке. Туда он перебрался недавно после «передряг» с третьей супругой, тоже бывшей, Виталиной Цымбалюк-Романовской, пишет «Московский комсомолец».
>> Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии
По информации издания, в этот раз причиной госпитализации Джигарханяна стал «очень серьезный нервный сбой, постоянные переживания» из-за участия его бывшей жены в различных телешоу, на которых она выступает с разными заявлениями о совместной жизни супругов.
Сообщается, что здоровье Джигарханяна сначала проверили в частной клинике, а потом он провел один день в Чазовском кардиоцентре. От последующего наблюдения он отказался и захотел вернуться домой. «Хочу умереть дома», — шутит он.
По информации издания, Джигарханян не прикован к кровати, его навещают друзья и коллеги, он «постоянно шутит».
В конце апреля появились сообщения о том, что Джигарханян якобы впал в кому, однако эту информацию опровергли. Утверждалось, что он проходит восстановительную терапию в больнице.
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