Самбурская крайне неудачно пошутила 

Поклонники считают, что Самбурская их разыгрывает.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 1 Май 2018 в 12:50 PDT

"С вашими постоянным шутками, Настасья, не понять на сколько это правда. Вы знаете, когда действительно что-то случится, вам не поверят. С огнем играете. Как в принципе и в данном случае. Не дай Бог вам этого испытать, а если и испытали, то дай Бог вам выкарабкаться!", "Не люблю такие шутки. Жесть", "Настюха, надеюсь это шутка…дурацкая", — пишут ей в комментариях.