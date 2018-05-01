Самбурская крайне неудачно пошутила 

Ведущая программы "Ревизорро" Настасья Самбурская выложила ужасающий снимок: она с многочисленными травмами на лице лежит на каталке.
"Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу", — подписала фотографию телеведущая.
Поклонники считают, что Самбурская их разыгрывает.
"С вашими постоянным шутками, Настасья, не понять на сколько это правда. Вы знаете, когда действительно что-то случится, вам не поверят. С огнем играете. Как в принципе и в данном случае. Не дай Бог вам этого испытать, а если и испытали, то дай Бог вам выкарабкаться!", "Не люблю такие шутки. Жесть", "Настюха, надеюсь это шутка…дурацкая", — пишут ей в комментариях.
Настасья часто публикует в своем микроблоге провокационные снимки, вызывающие неоднозначную реакцию у поклонников. Так, например, недавно она поделилась кадром, на котором она запечатлена на лежаке на пляже с широко расставленными ногами. Таким образом, Самбурская пыталась высмеять девушек, которые принимают солнечные ванны в откровенных позах.