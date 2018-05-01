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Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко
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Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Актриса. режиссер и сценарист Рената Литвинова на своей странице в Instagram сообщила о смерти актрисы Елены Величко. Судя по тону, в котором выдержанно послание, они были близкими подругами.
Елене Величко было всего 32 года. Что стало причиной ее скоропостижной кончины — не сообщается.
"Леночка Величко — прощай… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Рената Литвинова под фотографиями актрисы. "Актриса театра мимики и жеста прообраз ЯИ из моей повести "Обладать и принадлежать", по которой Валерий Тодоровский снял фильм "Страна глухих"", — добавила она.
Картина "Страна глухих" вошла в список 100 главных русских фильмов и принесла мгновенную популярность сыгравшим в ней Дине Корзун и Чулпан Хаматовой. Лента повествует о танцовщице по имени Яя, которая почти ничего не слышит. Она мечтает однажды скопить денег на дорогу в "страну глухих", где все будет хорошо.
Образ девушки с нарушением слуха был списан именно с Елены Величко. Однако ее слава фильма почти не затронула. В кино она появилась лишь однажды — в фильме 1990 года Leningrad, November, снятому по сценарию Ренаты Литвиновой. Творить она предпочитала на подмостках Театра мимики и жеста.
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