Британский певец отменил концерт из-за угроз

Джо Макэлдерри был вынужден отменить шоу в последнюю минуту из-за поступивших угроз его жизни. Незадолго до появления на сцене, 26-летний исполнитель узнал о странном письме, присланном на место проведения концерта тремя днями ранее. Джо и его команду известили об угрозе очень поздно. Организаторам шоу пришлось в срочном порядке эвакуировать 500 посетителей концерта из здания.

Официальный представитель звезды пояснил, что Макэлдерри было очень неловко поступать таким образом со своими поклонниками, но, если бы об опасности сообщили заранее, было бы нанято больше охранников и шоу состоялось.

Сам Джо прокомментировал произошедшее в Твиттере: «Хочу расставить все точки над „И“. Я и моя команда менеджеров не имели ни малейшего представления о письме с угрозами до самого вечера. В 19:26 нам рассказали о подозрительном послании, перехваченном управляющим театром тремя днями ранее. Ознакомившись с содержанием письма, мы незамедлительно отменили представление и помогли всем безопасно покинуть здание».

Певец, одержавший победу в 6-ом сезоне шоу «The X Factor» в 2009 году, преодолел страхи после случившегося и дал концерт в другом месте на следующий день. Позже молодой человек поблагодарил аудиторию за прекрасный вечер.