Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку

Внебрачная дочь Джеки Чана, 18-летняя Этта У Чжолинь, рассказала, что знаменитый актер выгнал ее из дома. Девушке и ее 30-летней возлюбленной Энди Отом приходится ночевать под мостом.

За свою продолжительную карьеру самый знаменитый и узнаваемый китайский актер Джеки Чан успел сколотить многомиллионное состояние. Однако делить его с родными людьми, по всей видимости, он не готов. По крайней мере внебрачная дочь героя задорных боевиков Этта У Чжолинь осталась без родительской поддержки.

Проблемы у 18-летней девушки начались после того, как она призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Она встречается с 30-летней Энди Отом из Канады . Однако жизнь девушек оказалась не похожа на сюжет романтического фильма. Как заявила Этта У Чжолинь в своем ролике на YouTube, из-за родителей-гомофобов они оказались бездомными.

"Мы спали под мостом и делали еще много таких вещей". — пожаловалась девушка.

За последние месяцы пара успела побывать в полиции, обратиться в различные центры поддержки ЛГБТ-сообщества и даже в приюты для бездомных. Впрочем, приюты для лесбийской пары не подошли, ведь в них возлюбленным приходится жить порознь.

Девушки удивились, что никто не хочет им помогать. При этом сочувствия они не могут добиться не только от посторонних людей, которых должны беспокоить проблемы нетрадиционных пар, но и от собственных родных и друзей. Помощи девушки попросили у обитателей интернета.

Отметим, пользователям Сети, по всей видимости, эта история также не пришлась по вкусу. У оригинального ролика, выложенного на странице Этты У Чжолинь на YouTube, набралось порядка 1,3 тысячи "дизлайков" и всего 153 лайка.