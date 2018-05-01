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«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
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«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили 

Попкорн News 51 минуту назад
Фото: Instagram/samburskaya
Буквально час назад на странице звезды сериала «Универ» Настасьи Самбурской появилась страшная фотография: актриса опубликовала фото, по всей видимости, из больницы, на котором лежит на больничной койке со следами жестоких побоев.
Подробности Самбурская уточнять не стала, написав лишь, что, «если выкарабкается», обязательно сообщит перепугавшимся подписчикам, что же произошло.
Надпись, которую Самбурская оставила под фото, сама по себе достаточно загадочна: в ней актриса намекает, что побои могут быть «местью за Ревизорро», но «Следственный комитет работает» и, по всей видимости, ищет виновников произошедшего.
Слова про «Ревизорро» — это ссылка на произошедший на прошлой неделе конфликт Самбурской и Елены Летучей, бывшей ведущей программы. По словам Летучей, ее преемницы — в числе которых как раз сама Настасья и экс-солистка группы ВИА Гра Ольга Романовская — «убили шоу». После этого высказывания телеведущей Самбурская в резкой форме ответила в своем Instagram, что саму Летучую вообще выгнали из шоу за «мерзкий характер» и ей, дескать, «сорвало башню».
Пока поклонники Настасьи Самбурской выражают ужас и соболезнования, нашлись и те, кто заподозрил актрису в очередном — пусть и крайне жестоком — розыгрыше, которыми звезда «Универа» периодически увлекается. Дело в том, что, публикуя фото с побоями, в подписи к нему Самбурская не забыла прорекламировать украшение от известного бренда — хотя, казалось бы, в такой ситуации девушке явно не до рекламы браслета. попкорнnews
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Комментарии18  Ещё 4 источника 
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