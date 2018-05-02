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Россияне ополчились на Киркорова
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Россияне ополчились на Киркорова 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: ТАСС
Житель Тюмени пожаловался президенту России Владимиру Путину на новый клип Филиппа Киркорова. Петиция с претензиями к королю российской эстрады размещена в интернете.
Автору петиции Антону Тихонову не понравился видеоряд к песне «Цвет настроения синий». Он утверждает, что в клипе певец открыто пропагандирует «развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), и использует нецензурную лексику».
Тюменец утверждает, что такое поведение не соответствует человеку, носящему звание «Народного артиста РФ».
Петиция была размещена на платформе change.org 30 апреля — в день рождения Киркорова и, можно сказать, стала своеобразным подарком на 51-летие артиста.
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