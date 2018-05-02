Россияне ополчились на Киркорова

Автору петиции Антону Тихонову не понравился видеоряд к песне «Цвет настроения синий». Он утверждает, что в клипе певец открыто пропагандирует «развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), и использует нецензурную лексику».

Тюменец утверждает, что такое поведение не соответствует человеку, носящему звание «Народного артиста РФ».

Петиция была размещена на платформе change.org 30 апреля — в день рождения Киркорова и, можно сказать, стала своеобразным подарком на 51-летие артиста.