Ещё
Волочкова испугала странной выходкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Альфонс спаивает»: Волочкова испугала народ странной выходкой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Анастасия Волочкова проводит время в Турции. Сопровождает скандально известную балерину ее возлюбленный Михаил, однако многочисленным поклонникам артистки мужчина явно не нравится.
Не успела общественность прийти в себя от недавнего отпуска Анастасии Волочковой в Таиланде, как скандально известная балерина отправилась греться на солнышко в Турцию. Артистка не устает выкладывать на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии с отдыха: то Анастасия в микроскопическом купальнике в очередной раз демонстрирует продольный шпагат (товар лицом, так сказать), то показывает тарелки с едой (в них, разумеется, только ее излюбленный шпинат), то смело плавает в еще прохладном море (хотя по сравнению с ледяными купелями это ничто).
Отметим, что турецкий отдых Волочкова проводит с возлюбленным Михаилом, который, по некоторой информации, работает системным администратором в салоне красоты, куда регулярно наведывается балерина. "Не теряйте нас! 😂 Мы всегда рядом!👍🏼🌺🌹🌴 ❤️ " — обратилась к многочисленным подписчикам Волочкова под фото, на котором запечатлена в обнимку с избранником.
Судя по комментариям, фанатам Михаил не нравится. поклонники убеждены, что Анастасии нужен более представительный мужчина. А еще некоторые особо наблюдательные пользователи высказали мнение, что возлюбленный негативно влияет на балерину.
"О, альфонсика на моря вывезли (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Мужчине надо за себя взяться и бросить вредные привычки, нездорово выглядит на многих фото", "Настя проснитесь, что с Вами. Ужас", "А вот и Мииииша, которому судя по его виду, хорошечноо, чем и воспользовалась прима, возложив на него свои 🐴👣", "Мишаня на 100% Альфонс!", "Настя, похоже вы снова ошиблись с мужчиной, он с вами ради денег и славы, хорошо если я ошибаюсь, посмотрим, что дальше будет", — высказались встревоженные поклонники.
А дальше артистка пошла вразнос. Анастасия опубликовала видео, на котором скачет по пляжу с подоткнутой у пояса юбкой, а потом продемонстрировала фото, на котором делает шпагат в прозрачном черном боди. Фанаты приуныли. "Даааа (((", "Какой кошмар ((", "Да это плохое влияние этого Миши (", "Пьяные прыжки.. Альфонс спаивает, ага (", "Вы и так яркая.. зачем вам клоунада? И Миша или Джамшут уж не знаю..не вашего полета птица))…вы павлин)) а он воробей)) И по моему спаивает вас или вы его не знаю)… и видно что альфонс…" — печально констатировали фанаты.
Дни.ру: последние новости
Названа причина смерти певца Вадима Мулермана в США Россияне требуют лишить Киркорова звания Народного артиста Андрей Малахов заставил Катю Семенову плакать перед камерами
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину663
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка44
Еще один мессенджер заблокируют в России140
В центре Москвы произошла драка со стрельбой52
Пока вы спали: 103 года строгого режима12
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение