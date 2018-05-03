Волочкова испугала странной выходкой

«Альфонс спаивает»: Волочкова испугала народ странной выходкой

Анастасия Волочкова проводит время в Турции . Сопровождает скандально известную балерину ее возлюбленный Михаил, однако многочисленным поклонникам артистки мужчина явно не нравится.

Не успела общественность прийти в себя от недавнего отпуска Анастасии Волочковой в Таиланде , как скандально известная балерина отправилась греться на солнышко в Турцию. Артистка не устает выкладывать на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии с отдыха: то Анастасия в микроскопическом купальнике в очередной раз демонстрирует продольный шпагат (товар лицом, так сказать), то показывает тарелки с едой (в них, разумеется, только ее излюбленный шпинат), то смело плавает в еще прохладном море (хотя по сравнению с ледяными купелями это ничто).

Отметим, что турецкий отдых Волочкова проводит с возлюбленным Михаилом, который, по некоторой информации, работает системным администратором в салоне красоты, куда регулярно наведывается балерина. "Не теряйте нас! 😂 Мы всегда рядом!👍🏼🌺🌹🌴 ❤️ " — обратилась к многочисленным подписчикам Волочкова под фото, на котором запечатлена в обнимку с избранником.

Судя по комментариям, фанатам Михаил не нравится. поклонники убеждены, что Анастасии нужен более представительный мужчина. А еще некоторые особо наблюдательные пользователи высказали мнение, что возлюбленный негативно влияет на балерину.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 30 Апр 2018 в 12:29 PDT "О, альфонсика на моря вывезли (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Мужчине надо за себя взяться и бросить вредные привычки, нездорово выглядит на многих фото", "Настя проснитесь, что с Вами. Ужас", "А вот и Мииииша, которому судя по его виду, хорошечноо, чем и воспользовалась прима, возложив на него свои 🐴👣", "Мишаня на 100% Альфонс!", "Настя, похоже вы снова ошиблись с мужчиной, он с вами ради денег и славы, хорошо если я ошибаюсь, посмотрим, что дальше будет", — высказались встревоженные поклонники.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 1 Май 2018 в 3:41 PDT

А дальше артистка пошла вразнос. Анастасия опубликовала видео, на котором скачет по пляжу с подоткнутой у пояса юбкой, а потом продемонстрировала фото, на котором делает шпагат в прозрачном черном боди. Фанаты приуныли. "Даааа (((", "Какой кошмар ((", "Да это плохое влияние этого Миши (", "Пьяные прыжки.. Альфонс спаивает, ага (", "Вы и так яркая.. зачем вам клоунада? И Миша или Джамшут уж не знаю..не вашего полета птица))…вы павлин)) а он воробей)) И по моему спаивает вас или вы его не знаю)… и видно что альфонс…" — печально констатировали фанаты.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Май 2018 в 9:35 PDT