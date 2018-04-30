«Женщина-весна»: София Ротару восхитила подписчиков семейной фотосессией

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 29 Апр 2018 в 4:49 PDT 70-летняя София Ротару вновь доказала, что годы над ней не властны. В Instagram звезды советской эстрады появились фотографии, сделанные на днях на фоне цветущей магнолии. На весенних снимках певица позирует вместе со своей большой семьей.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 29 Апр 2018 в 4:45 PDT

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 29 Апр 2018 в 4:41 PDT

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 29 Апр 2018 в 4:39 PDT

Под каждой фотографией подписчики осыпали Софию Михайловну комплиментами: «Вот пример красоты и мудрости. Принимает достойно свой возраст и несёт достойно. Молода, красива, любима!», «Я бы сказала эталон женственности и чистоты!», «Мне кажется из всех 70-летних звёзд, София Ротару самая красивая! И не только в нашей стране!», «Какая весенняя и солнечная фотография! София Михайловна, Вы великолепны!», «Не разу пока не видела, как магнолии цветут! Вы цветёте не хуже!», «Всем бы так выглядеть! Больше сорока не дашь!», «Потрясающая, шикарная, вечно молодая!».