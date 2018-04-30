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Ротару восхитила подписчиков семейной фотосессией
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«Женщина-весна»: София Ротару восхитила подписчиков семейной фотосессией 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Instagram
70-летняя София Ротару вновь доказала, что годы над ней не властны. В Instagram звезды советской эстрады появились фотографии, сделанные на днях на фоне цветущей магнолии. На весенних снимках певица позирует вместе со своей большой семьей.
Под каждой фотографией подписчики осыпали Софию Михайловну комплиментами: «Вот пример красоты и мудрости. Принимает достойно свой возраст и несёт достойно. Молода, красива, любима!», «Я бы сказала эталон женственности и чистоты!», «Мне кажется из всех 70-летних звёзд, София Ротару самая красивая! И не только в нашей стране!», «Какая весенняя и солнечная фотография! София Михайловна, Вы великолепны!», «Не разу пока не видела, как магнолии цветут! Вы цветёте не хуже!», «Всем бы так выглядеть! Больше сорока не дашь!», «Потрясающая, шикарная, вечно молодая!».
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