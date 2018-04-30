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Причудливые образы Филиппа Киркорова
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Причудливые образы Филиппа Киркорова 

Рамблер 1 час назад
В нашей фотогаллерее собраны самые странные образы певца.
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Король российской эстрады Филипп Киркоров 30 апреля празднует свой День рождения.
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