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Актриса из «Твин Пикс» обнаружена мертвой
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Актриса из «Твин Пикс» обнаружена мертвой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Артистка стала известной после роли в киноленте «Твин Пикс: Огонь, иди за мной» Дэвида Линча, который был приквелом к известному сериалу.
В 52-летнем возрасте умерла американская актриса Памела Гидли. Она сыграла в приквеле «Твин Пикса» проститутку Терезу Бэнкс. Гидли ушла из жизни еще 16 апреля, но британское издание Mirror сообщает об этом только сейчас.
По словам родственников, артистка умерла в своем доме в штате Нью-Гэмпшир в Соединенных Штатах. Причина смерти пока не раскрывается.
Артистка стала известной после роли в киноленте «Твин Пикс: Огонь, иди за мной» Дэвида Линча, который был приквелом к известному сериалу «Твин Пикс». Гидли говорила, что предложение сыграть Терезу Бэнкс стало для нее судьбоносным.
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Памела Гидли родилась 11 июня 1965 года. Свою первую роль она сыграла в фильме «Столкновение», когда ей было 20 лет. В четыре года она победила в детском конкурсе красоты «Мисс маленькое очарование» в Новой Англии, а позже появлялась на обложке журнала Seventeen и начала карьеру модели. Помимо участия в приквеле к «Твин Пикс», Гидли прославилась ролями в кинолентах «Блеск» и «Наслаждение».
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