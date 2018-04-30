В Сети поженили Бузову и Киркорова

Певица и звезда Instagram Ольга Бузова поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения и рассказала о ночном разговоре с артистом; интернет-пользователи массово прочат Бузову в жены Киркорову.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Апр 2018 в 4:59 PDT

«С днем рождения, мой Филипп. Все, что я хотела, я сказала тебе сегодня ночью лично (и была самой первой). Жаль, что из-за гастролей мне не удалось полететь с тобой в Португалию. Не знаю ни одного такого еще, как ты. Продолжай радовать свою любимую публику своим талантом и харизмой. Здоровья тебе и твоим близким. Твоя Оля», — написала Бузова в Instagram.

«Отлично смотритесь вместе», «Она скоро выйдет за него замуж!», «Мне кажется, или наша Олечка что-то скрывает про себя с Филиппом?», «Идеальная пара», — пишут в комментариях под постом Бузовой.

Особо креативные комментаторы придумали название паре — «филибузики».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Апр 2018 в 2:38 PDT Между тем, некоторые обвиняют Бузову в лицемерии и желании с помощью Киркорова преуспеть. «Подлизывается к нему, чтоб свой статус в шоу бизнесе поднять, она еще та лицемерка», — пишет один из авторов. «С такими темпами глядишь и на „Евровидение“ поедешь», — соглашается другой.