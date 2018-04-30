Ещё
В Сети поженили Бузову и Киркорова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети поженили Бузову и Киркорова 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица и звезда Instagram Ольга Бузова поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения и рассказала о ночном разговоре с артистом; интернет-пользователи массово прочат Бузову в жены Киркорову.
«С днем рождения, мой Филипп. Все, что я хотела, я сказала тебе сегодня ночью лично (и была самой первой). Жаль, что из-за гастролей мне не удалось полететь с тобой в Португалию. Не знаю ни одного такого еще, как ты. Продолжай радовать свою любимую публику своим талантом и харизмой. Здоровья тебе и твоим близким. Твоя Оля», — написала Бузова в Instagram.
«Отлично смотритесь вместе», «Она скоро выйдет за него замуж!», «Мне кажется, или наша Олечка что-то скрывает про себя с Филиппом?», «Идеальная пара», — пишут в комментариях под постом Бузовой.
Особо креативные комментаторы придумали название паре — «филибузики».
Между тем, некоторые обвиняют Бузову в лицемерии и желании с помощью Киркорова преуспеть. «Подлизывается к нему, чтоб свой статус в шоу бизнесе поднять, она еще та лицемерка», — пишет один из авторов. «С такими темпами глядишь и на „Евровидение“ поедешь», — соглашается другой.
Накануне Бузова шокировала своих поклонников роскошным подарком, который преподнесла своему пиар-менеджеру Антону Богославскому.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Егор Крид довел до слез участницу шоу «Холостяк» Бузова подарила мужчине квартиру в центре Москвы Опубликовано видео из салона аварийно севшего самолета с группой «Серебро»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России498
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе224
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке138
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе819
В семье Диброва произошло несчастье32
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение