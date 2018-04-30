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100 млн Задорнова достались его бывшей жене
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100 млн Задорнова достались его бывшей жене 

Дни.ру 1 час назад
Вокруг наследства Михаила Задорнова сложилась странная ситуация. Все, что нажил сатирик, может достаться его бывшей жене Велте.
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Дело в том, что единственная дочь Михаила Задорнова в устной форме отказалась от наследства. Инициативу дочери поддержала и вторая жена юмориста Елена Бомбина. В итоге документы для оформления наследства предоставила лишь Велта Задорнова, с которой сатирик развелся много лет назад.
Что бы пролить свет на ситуацию журналисты отправились на юридическую консультацию.
"Как же бывшая жена может претендовать на наследство?" — задали они вопрос специалистам. Оказывается, развод — не повод отказываться от нажитого бывшим супругом.
"Крайне редко, но бывает, что бывшая жена получает наследство экс-мужа. Это происходит, если других наследников нет или все они отказались от наследства. Претендовать на наследство бывшая жена может и в том случае, если, например, при жизни покойного она как минимум год находилась на иждивении бывшего мужа и получала от него регулярные денежные выплаты", — пояснил журналу "откровения звезд" юрист.
Ранее сообщалось, что Велта отказываться от наследства точно не собирается. Ходили даже слухи, что Задорнов оставил прямое распоряжение выделить ей долю.
"Велка — родной человек", — очень часто повторял сатирик.
Отметим, что Михаил Задорнов оставил очень внушительное наследство. На кону — больше 100 миллионов рублей. Это недвижимость и права на интеллектуальное наследие юмориста. Претенденты на это богатство должны были заявить о себе в течение полугода после смерти сатирика. Кто получит наследство Михаила Задорнова станет известно в мае 2018 года.
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