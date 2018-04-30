В семье Диброва произошло несчастье

Дмитрий Дибров и его семья чудом выжили в пожаре. Всех спас телеведущий. О несчастье сообщила супруга журналиста Полина в своем микроблоге.

"В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха… Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой) — тихо, но вонь. Спустилась на второй — та же картина, запах усилился, дети спят. Первый — сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица… Запах невероятный", — начала свой рассказ Полина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена — прим.ред.). Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 30 Апр 2018 в 12:04 PDT

Оказалось, что пока все спали в доме произошел пожар. Семью спас Дмитрий. "Дима справился с управляющим сам. Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе, последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть — зайти в комнату невозможно, Дверь стеклянная треснула", — отметила супруга телеведущего.

После ужасного происшествия Дибров еще долго не мог уснуть. Телеведущий пережил большой стресс. "Пожар — это невероятно страшно. Уложила мужа спать под утро, все время говорит во сне и называет имена детей. Он очень перепугался за их жизнь и мысли о том, если бы все спали сводят с ума", — поделилась Полина.

Напомним, Дмитрий Дибров женился на уроженке Ростова-на-Дону Полине в 2009 году, тогда девушке было 20 лет. Молодая супруга подарила телеведущему троих сыновей.