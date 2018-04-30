Ещё
В семье Диброва произошло несчастье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В семье Диброва произошло несчастье 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Дмитрий Дибров и его семья чудом выжили в пожаре. Всех спас телеведущий. О несчастье сообщила супруга журналиста Полина в своем микроблоге.
"В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха… Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой) — тихо, но вонь. Спустилась на второй — та же картина, запах усилился, дети спят. Первый — сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица… Запах невероятный", — начала свой рассказ Полина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена — прим.ред.).
Оказалось, что пока все спали в доме произошел пожар. Семью спас Дмитрий. "Дима справился с управляющим сам. Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе, последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть — зайти в комнату невозможно, Дверь стеклянная треснула", — отметила супруга телеведущего.
После ужасного происшествия Дибров еще долго не мог уснуть. Телеведущий пережил большой стресс. "Пожар — это невероятно страшно. Уложила мужа спать под утро, все время говорит во сне и называет имена детей. Он очень перепугался за их жизнь и мысли о том, если бы все спали сводят с ума", — поделилась Полина.
Напомним, Дмитрий Дибров женился на уроженке Ростова-на-Дону Полине в 2009 году, тогда девушке было 20 лет. Молодая супруга подарила телеведущему троих сыновей.
Дни.ру: последние новости
Бывшая жена прибрала к рукам 100 миллионов наследства Задорнова Николаев обрушился с критикой на "народ" Садальский прилюдно унизил трусливого Галкина
Комментарии30  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России493
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке125
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе807
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе123
Казахстан поможет НАТО на Каспии89
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение