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Рождественская задумалась о кремации
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Катя Рождественская задумалась о кремации 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Instagram
Прогуливаясь мимо одного из храмов, художница натолкнулась на рекламу, возмутившую ее до глубины души.
Шокированная Екатерина поделилась фотографией автомобиля с баннером. На снимке видно, как одна из ритуальных компаний предлагает развеивать кремированный прах прямо в космосе. Фотохудожница призналась, что несколько раз протерла глаза, не в силах поверить в такое предложение.
Подписчики Кати также были поражены таким предложением, но заметили, что желающих и на такой обман найдется немало.
Другие привели слова известного литературного классика: «Сразу вспоминаю Ильфа и Петрова! Попахивает сбором денег на реставрацию Провала. Деньги то не хилые, видимо!», «Это какой-то бред… Приманка для миллионеров. Клуб "рога и копыта". Привет от Остапа Бендера…» Некоторые читатели блога напомнили Рождественской о завещании балерины Майи Плисецкой развеять ее прах над Россией».
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