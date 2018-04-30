Катя Рождественская задумалась о кремации

Публикация от Катя Рождественская (@katyarozhdest) 28 Апр 2018 в 7:19 PDT Прогуливаясь мимо одного из храмов, художница натолкнулась на рекламу, возмутившую ее до глубины души.

Шокированная Екатерина поделилась фотографией автомобиля с баннером. На снимке видно, как одна из ритуальных компаний предлагает развеивать кремированный прах прямо в космосе. Фотохудожница призналась, что несколько раз протерла глаза, не в силах поверить в такое предложение.

Подписчики Кати также были поражены таким предложением, но заметили, что желающих и на такой обман найдется немало.