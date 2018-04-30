Садальский прилюдно унизил Галкина

"Чем нас кормят современные пародисты, кого с таким упоением копируют? Лучших экспонатов российской попсы? Да эти сами давно забыли свои голоса, наша эстрада сейчас, как военное кладбище — что ни звезда, то фанерная", — резко написал Садальский в своем блоге.

По мнению актера, дело не в том, что современные юмористы "прогнулись под изменчивый мир".

"Просто это их уровень, подвальный. Действительно великих они трогать боятся, кишка тонка, понимают, что недостойны. Времена, когда великие мира сего считали за честь стать героями пародий Андроникова, прошли. Не по Хуану сомбреро, как говорит Фоменко", — заявил Станислав.

При этом свой пост актер сопроводил снимком на фоне афиши выступления Максима Галкина. Фанаты сочли, что таким образом Садальский в очередной приятно унизил юмориста.

Это не первый раз, когда Станислав Садальский публично говорит о непрофессионализме Максима Галкина. Ранее актер показал схему, согласно которой рейтинг телеведущего неумолимо снижается по сравнению с рейтингом его конкурента Андрея Малахова